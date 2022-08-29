Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году? Ответы читателей RUS TVNET

В прошлом году на подготовку одного ребенка к школе родители планировали расходы в размере 51-100 евро, а в этом году большинство намерены выделить 101-200 евро. Пятая часть родителей в этом году планирует уложиться в 51-100 евро, и только 13% предполагают, что сумеют потрать на школьные принадлежности для одного ребенка до 50 евро. Почти каждый десятый считает, что расходы могут превысить 200 евро на одного ребенка.

Каждый пятый рижанин полагает, что на подготовку одного ребенка к школе придется потратить свыше 200 евро, но еще чаще высокие расходы прогнозируют жители Земгале - 31% родителей отмечают, что на подготовку одного ребенка к школе планируют потратить более 200 евро. Примечательно, что именно жители крупных городов указывают более низкие расходы и почти половина планирует уложиться в сумму до 100 евро на каждого ребенка.