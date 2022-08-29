Меладзе вернулся в Россию вслед за Пугачёвой и уже успел дать концерт

Среди исполнителей были также заявлены Cream Soda, МС Сенечка, Miréle, Lovanda и другие. Появление там Меладзе стало настоящей неожиданностью - в программе он не анонсировался.

Напомним, Валерий Меладзе в феврале осудил вторжение России в Украину, после чего его фамилия стала фигурировать в "чёрном списке" исполнителей, которым нежелательно выступать в России.

В Сети неоднократно появлялись сухи о том, что он и его брат - продюсер Константин Меладзе - покинули Россию. Ходили слухи о том, что Валерий Меладзе вместе с супругой Альбиной Джанабаевой находятся в Латвии, но артист никак это не комментировал.

Весной исполнитель заявлял, что решил порвать с шоу-бизнесом и собирается вернуться к своей прежней профессии - он занимался наукой в сфере глубокой очистки воды.

В минувшие выходные стало известно, что в Москву вернулась Алла Пугачёва, которая практически всё лето провела в Юрмале.