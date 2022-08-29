Снос советских памятников: Элксниньш отправил Плешсу пояснительное письмо

Конституционный суд признал заявление сложным, поэтому до 15 сентября продлен срок рассмотрения заявления самоуправления.

Элксниньш в письме Плешсу отметил, что устав VARAM не дает министерству право оценивать заявленные Конституционному суду ходатайства, как он это сделал в своем письме председателю думы.

Элксниньш отметил, что в контексте сегодняшнего судопроизводства Конституционного суда стоит создать новую юдикатуру и для будущих случаев, когда будут рассмотрены заявления депутатов Сейма о приостановлении деятельности законов, например, о приватизации Latvijas valsts meži и/или Latvijas dzelzceļš, что планируется рассмотреть во время деятельности 14-го Сейма.

Мэр Даугавпилса считает, что Плешс во время предвыборных выборов использует административные ресурсы для повышения своей популярности перед выборами в 14-й Сейм.

В письме Элксниньш попросил Плешса избежать репрессий против Даугавпилсского самоуправления и его структур за использование их прав, подав конституционное заявление в Конституционный суд.

Ранее сообщалось, что в связи с бездействием Даугавпилсской городской думы и ее мэра Андрея Элксниньша по вопросу о демонтаже советских памятников министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс угрожает ему "красной карточкой".

Сегодня на пресс-конференции Плешс заявил, что министерство внимательно следит за всеми действиями и бездействием думы и "куча" допущенных им нарушений накапливается.

"Если ты несколько раз уже получил желтую карточку, в какой-то момент может появиться и красная", - сказал министр.

Он сообщил, что Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) направило Элксниньшу повторное требование немедленно запланировать, принять меры и решения по демонтажу объектов, прославляющих оккупацию.

Если самоуправление не прекратит бездействовать и будет препятствовать выполнению функций министерства, не предоставляя информацию, министерство оценит ответственность думы и ее председателя за невыполнение установленных законом требований.

"Законы должны соблюдаться вне зависимости от того, согласен с ними кто-то лично или нет", - подчеркнул министр.

42 из 43 самоуправлений предоставили информацию о процессе демонтажа прославляющих оккупацию памятников. Даугавпилс - единственное самоуправление, которое этого не сделало.