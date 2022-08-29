Министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс не имеет права требовать от самоуправлений отказаться от финансирования свободных инициатив самоуправлений, чтобы можно было демонтировать объекты, прославляющие оккупацию, сказал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Снос советских памятников: Элксниньш отправил Плешсу пояснительное письмо
В пояснительном письме Плешсу Элксниньш напоминает, что в принятом Сеймом 16 июня законе "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" самоуправлениям поручено до 15 ноября этого года произвести демонтаж объектов, соответственно документируя процесс демонтажа, то есть, самоуправлениям определена новая делегированная функция. При установлении самоуправлениям абсолютно новой функции и ее делегируя, самоуправление должно иметь исчерпывающую ясность о выполнении делегированной функции.
С целью введения процессуального порядка самоуправлениям по связанным с выполнением делегированной функции вопросам и вытекающим из нее задачам Сейм обязал Кабинет министров до 31 июля этого года издать правила о порядке предоставления и использования средств государственного бюджета, а также порядок учета и использования пожертвований физических и юридических лиц.
Элксниньш подчеркнул, что Кабинет министров, не соблюдая установленный законом срок, только 16 августа принял правила Кабинета министров "Порядок учета и использования средств государственного бюджета, а также порядок учета и использования пожертвований физических и юридических лиц на демонтаж находящихся на территории Латвийской Республики объектов советов и нацистских режимов", который вступил в силу только 25 августа, что на месяц позже, чем письмо Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) самоуправлениям от 21 июля, в котором просят подать график, в котором будет осуществлен демонтаж объектов.
В представлении Элксниньша, поручая самоуправлениям выполнение новой делегированной функции, своевременно не выдавая подчиненные закону правила Кабинета министров, нельзя ни от председателя думы, ни от самоуправления, ни от органов самоуправлений требовать объяснения о том, когда и как будут демонтированы памятники.
Элксниньш рассказывает, что в самоуправлении предварительно рассчитано, что демонтаж установленных правительством памятников будет стоить 350 000 евро, причем эти расходы придется выплатить сразу. Он не знает, как Плешс может рекомендовать самоуправлению пересмотреть свой бюджет и найти необходимое финансирование для демонтажа объектов в разделе финансирования добровольных инициатив бюджета самоуправления.
Ни у министерства, ни у министра нет права давать распоряжения самоуправлениям пересмотреть размер и порядок финансирования автономных функций самоуправления, а также давать указания отказаться от свободных инициатив самоуправления, в которые, в свою очередь, входит оказание финансовой поддержки в решении таких проблем, как, например, поддержка самоуправления в сфере здравоохранения, а именно, поддержка плановых операций, взносов пациентов, новых врачей, поддержка людям с особыми потребностями, семьям, программа занятости молодежи, мероприятия по энергоэффективности. Как решение для конкретной ситуации Элксниньш предлагает вернуться к историческим доходам в бюджеты самоуправлений от азартных игр, которые были уменьшены в пользу государственного бюджета во время 13-го Сейма.
Кроме того, самоуправление Даугавпилса 15 июля подало в Конституционный суд заявление об оспаривании закона "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".
Конституционный суд признал заявление сложным, поэтому до 15 сентября продлен срок рассмотрения заявления самоуправления.
Элксниньш в письме Плешсу отметил, что устав VARAM не дает министерству право оценивать заявленные Конституционному суду ходатайства, как он это сделал в своем письме председателю думы.
Элксниньш отметил, что в контексте сегодняшнего судопроизводства Конституционного суда стоит создать новую юдикатуру и для будущих случаев, когда будут рассмотрены заявления депутатов Сейма о приостановлении деятельности законов, например, о приватизации Latvijas valsts meži и/или Latvijas dzelzceļš, что планируется рассмотреть во время деятельности 14-го Сейма.
Мэр Даугавпилса считает, что Плешс во время предвыборных выборов использует административные ресурсы для повышения своей популярности перед выборами в 14-й Сейм.
В письме Элксниньш попросил Плешса избежать репрессий против Даугавпилсского самоуправления и его структур за использование их прав, подав конституционное заявление в Конституционный суд.
Ранее сообщалось, что в связи с бездействием Даугавпилсской городской думы и ее мэра Андрея Элксниньша по вопросу о демонтаже советских памятников министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс угрожает ему "красной карточкой".
Сегодня на пресс-конференции Плешс заявил, что министерство внимательно следит за всеми действиями и бездействием думы и "куча" допущенных им нарушений накапливается.
"Если ты несколько раз уже получил желтую карточку, в какой-то момент может появиться и красная", - сказал министр.
Он сообщил, что Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) направило Элксниньшу повторное требование немедленно запланировать, принять меры и решения по демонтажу объектов, прославляющих оккупацию.
Если самоуправление не прекратит бездействовать и будет препятствовать выполнению функций министерства, не предоставляя информацию, министерство оценит ответственность думы и ее председателя за невыполнение установленных законом требований.
"Законы должны соблюдаться вне зависимости от того, согласен с ними кто-то лично или нет", - подчеркнул министр.
42 из 43 самоуправлений предоставили информацию о процессе демонтажа прославляющих оккупацию памятников. Даугавпилс - единственное самоуправление, которое этого не сделало.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!