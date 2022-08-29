Установленная поддержка населения и предприятий в условиях повышения цен на энергоресурсы составляет примерно 650 млн или 1,7% от валового внутреннего продукта, однако, если возникнет необходимость, правительство сможет быстро принять решение об увеличении объема поддержки, заявил сегодня премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после встречи коалиции.
Кариньш о росте цен на энергоресурсы: правительство сможет быстро увеличить поддержку
Кариньш также указал на ранее принятые долгосрочные решения, которые предусматривают, что Инчукалнское подземное газохранилище полностью находится под контролем Латвии, а также об увеличении мощностей по производству ветровой электроэнергии.
Как сообщалось, принятые Сеймом поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы определяют ряд мер по частичному покрытию увеличения расходов на теплоснабжение и отопление для домашних хозяйств.
Общая сумма мер, включенных в пакет, составит около 442,25 млн евро.
Правительство также приняло решение выделить около 200 млн евро на поддержку компаний в связи с ростом цен на энергоносители.
Среди них поддержка около 250 компаний энергоемкой обрабатывающей промышленности, компенсация платы за систему распределения электроэнергии, а также полный отказ от компонента обязательной закупки, который планируется покрыть за счет прибыли Latvenergo.
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