Кариньш о росте цен на энергоресурсы: правительство сможет быстро увеличить поддержку

Кариньш также указал на ранее принятые долгосрочные решения, которые предусматривают, что Инчукалнское подземное газохранилище полностью находится под контролем Латвии, а также об увеличении мощностей по производству ветровой электроэнергии.

Как сообщалось, принятые Сеймом поправки к закону о мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы определяют ряд мер по частичному покрытию увеличения расходов на теплоснабжение и отопление для домашних хозяйств.

Общая сумма мер, включенных в пакет, составит около 442,25 млн евро.

Правительство также приняло решение выделить около 200 млн евро на поддержку компаний в связи с ростом цен на энергоносители.

Среди них поддержка около 250 компаний энергоемкой обрабатывающей промышленности, компенсация платы за систему распределения электроэнергии, а также полный отказ от компонента обязательной закупки, который планируется покрыть за счет прибыли Latvenergo.