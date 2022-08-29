Во время беспорядков в укрепленной "зеленой зоне", в столице Ирака, в Багдаде, где находятся государственные институции и посольства, были убиты 20 сторонников влиятельного духовника шиитов Муктада ас-Садра, более 300 протестующих ранены, сообщает AFP.
Беспорядки в Багдаде: погибли 20 человек, в стране объявлено ЧП
В стране объявлено чрезвычайное положение.
В понедельник, 30 августа, сотни сторонников Муктады ас-Садра прорвались в "зеленую зону" в центре Багдада, где располагаются правительственные здания и иностранные миссии, а также в президентский дворец, пишет "Медуза".
В ответ в город ввели войска. Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем, в стране ввели комендантский час. По данным Reuters, ночью в Багдаде были слышны звуки выстрелов и взрывов.
Беспорядки начались в Багдаде 29 августа после сообщения ас-Садра о том, что он уходит из политики.
Политическая сила ас-Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.
В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих дерктатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, в котором бы не было его политических противников.
Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.
Хамзе Хадад из Европейского совета по международным отношениям поставил под сомнение мотивы действий ас-Садра.
"Не совсем понятно, от чего он уходит в отставку. Просит ли он других членов своей партии, занимающих бюрократические посты в государстве, уйти в отставку?" - Хадад сообщил Al Jazeera.
Сторонники ас-Садра призывают разогнать парламент уволить и объявить новые выборы.
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