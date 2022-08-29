Беспорядки в Багдаде: погибли 20 человек, в стране объявлено ЧП

В стране объявлено чрезвычайное положение.

В понедельник, 30 августа, сотни сторонников Муктады ас-Садра прорвались в "зеленую зону" в центре Багдада, где располагаются правительственные здания и иностранные миссии, а также в президентский дворец, пишет "Медуза".

В ответ в город ввели войска. Правительство Ирака объявило 30 августа нерабочим днем, в стране ввели комендантский час. По данным Reuters, ночью в Багдаде были слышны звуки выстрелов и взрывов.

Беспорядки начались в Багдаде 29 августа после сообщения ас-Садра о том, что он уходит из политики.

Политическая сила ас-Садра набрала наибольшее количество голосов на прошлогодних парламентских выборах.

В июне 2022 года, Садр отозвал всех своих дерктатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, в котором бы не было его политических противников.

Садр настаивает на досрочных выборах и роспуске парламента. Он заявляет, что ни один политик, находившийся у власти после вторжения США в Ирак в 2003 году, не может занимать этот пост.

Хамзе Хадад из Европейского совета по международным отношениям поставил под сомнение мотивы действий ас-Садра.

"Не совсем понятно, от чего он уходит в отставку. Просит ли он других членов своей партии, занимающих бюрократические посты в государстве, уйти в отставку?" - Хадад сообщил Al Jazeera.

Сторонники ас-Садра призывают разогнать парламент уволить и объявить новые выборы.