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WP: Россия получила первую партию иранских беспилотников для войны в Украине

rus.tvnet.lv
WP: Россия получила первую партию иранских беспилотников для войны в Украине
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Фото: AP/Scanpix

Иран передал России первую партию ударных беспилотников для использования в ходе боевых действий в Украине, пишет "Медуза" со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщает газета, российские грузовые самолеты 19 августа вывезли из Ирана два типа летательных аппаратов серии Mohajer-6 и Shahed, способных нести боеприпасы для атак по радарам, артиллерии и другим военным целям.

Источники СNN также полагают, что Россия уже получила партию иранских беспилотников, которые может использовать в Украине. Ранее телеканал сообщал, что российские военные прошли обучение работе с БПЛА Shahed-191 и Shahed-129.

Источники  WP считают, что переданные в августе беспилотники являются только первой частью сделки.

Ранее Иран отрицал поставку беспилотников Москве, называя подобные сообщения безосновательными. Россия пока не давала никаких комментариев.

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