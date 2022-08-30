WP: Россия получила первую партию иранских беспилотников для войны в Украине

Как сообщает газета, российские грузовые самолеты 19 августа вывезли из Ирана два типа летательных аппаратов серии Mohajer-6 и Shahed, способных нести боеприпасы для атак по радарам, артиллерии и другим военным целям.

Источники СNN также полагают, что Россия уже получила партию иранских беспилотников, которые может использовать в Украине. Ранее телеканал сообщал, что российские военные прошли обучение работе с БПЛА Shahed-191 и Shahed-129.

Источники WP считают, что переданные в августе беспилотники являются только первой частью сделки.

Ранее Иран отрицал поставку беспилотников Москве, называя подобные сообщения безосновательными. Россия пока не давала никаких комментариев.