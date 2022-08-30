Фото ⟩ Харьков попал под обстрел: погибли пять человек

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о четырех погибших и девяти пострадавших в Харькове. Он предупредил о возможности новых обстрелов города и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Харьков после обстрела Фото: AP/Scanpix

По словам Терехова, город обстреляли из артиллерии. После обстрела в одном из жилых домов в центре Харькова начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы.

Синегубов обвинил в обстреле Харькова Россию. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.