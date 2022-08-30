Жена принца Гарри Меган Маркл дала интервью изданию The Cut, рассказав о жизни в британской королевской семье. Девушка призналась, что ей и супругу запрещали работать в то время, как несколько других членов семьи могли делать это.
Британская королевская семья запрещала Меган Маркл и принцу Гарри работать
Британская королевская семья запрещала Меган Маркл и принцу Гарри работать
Супруги стали работать от имени монархии после обвинений со стороны британских таблоидов, рассказала Меган Маркл. Герцогиня уточнила, что критика была относительно ремонта коттеджа Фрогмор, на который ушло 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 2,8 млн евро) из средств налогоплательщиков.
Она объяснила ограничение тем, что они с Гарри нарушали "всю королевскую иерархию одним своим существованием". Поэтому супруги и покинули королевскую семью.
После выхода интервью многие пользователи Сети возмутились словами Маркл именно по тому, что она продолжает критиковать королевскую семью, но все еще использует свой титул герцогини.
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