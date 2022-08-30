У Потапа парализовало половину лица

"У него отняло половину лица. Где бы ты ни был, в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война… Переживают все. И Леша мой - не исключение. Он как мужчина должен держаться. Когда я в истерике, все волнуются, здесь нужно эвакуировать, здесь нужно договориться, здесь помочь, здесь уехать... И такое его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица", - рассказала певица.

Настя добавила, что какое-то время 41-летний Потап не мог есть и даже пить воду. В течение двух месяцев он проходил лечение, а в настоящее время восстанавливается в Европе.

"Это выглядело очень страшно. Его парализовало, и не работала часть лица. Ты не можешь есть, пить. Казалось, лицо никогда не вернется в нормальное состояние. У каждого по-своему. Стресс такой сильный, что организм не может на него не реагировать. Когда ты нервничаешь-нервничаешь, а еще и не знаешь, что будет завтра, то все", - сказала 35-летняя Каменских.

В конце августа она вернулась в Украину без мужа.

Также певица опровергла слухи по поводу ее беременности. Настя очень хочет родить, но считает, что сейчас не время: "Я уже 10 лет как беременная. Если вправду забеременею, мне никто не поверит. Спасибо тем, кто желает мне стать мамой. Короче, я не беременна!".