"Не было никакого шпионажа, была журналистика". Последнее слово Ивана Сафронова в суде

Говорить, что я нанес урон обороноспособности России - это ложь. Ни в одной экспертизе ни слова не говорится об ущербе, понесенном из-за того, что я писал тексты по просьбе двух иностранцев. А говорить, что я целенаправленно хотел навредить Родине, может только человек, который обо мне ничего не знает от слова совсем.

"Ни о чем не жалею"

Я никогда не планировал уехать из страны - просто потому что люблю ее. И не вижу себя в другом месте. Я здесь родился, учился, жил, любил - и собираюсь продолжать делать это до тех пор, пока будет биться мое сердце. Это моя родная земля. Здесь похоронены мои предки. И надеюсь, что на этой земле родятся мои дети.

Я ни о чем не жалею. Ни один мой текст, написанный за 10 лет прекрасной журналистской карьеры, не был направлен на подрыв основ конституционного строя - это очевидно даже тем, кто меня уже считает "врагом государства".

Уважаемый суд! Сейчас вы уйдете в совещательную комнату для вынесения приговора. Мной и моей защитой были представлены неоспоримые доказательства моей невиновности в совершении государственной измены в форме шпионажа. Следствие сделало все, чтобы очернить мое имя и разрушить репутацию, но завершить задуманное невозможно, поскольку тогда впервые в истории нужно будет признать, что случилось мыслепреступление.

Признать меня виновным - это подписаться под тем, что я совершил шпионаж собственных мыслей. Признать меня виновным - подписаться под тем, что написание статей по открытым источникам равнозначно преступлению. Признать меня виновным, значит признать, что в России журналистская работа - это преступление. Я никогда с этим не соглашусь. Вам предстоит определить то, что будет с журналистикой в нашей стране в будущем.

Запрошенный гособвинением срок не просто чудовищен по своей абсурдности, но и по последствиям - не только для меня, но и для имиджа страны. Весь мир увидит, что журналиста хотят посадить за то, что он писал статьи. Вынести обвинительный приговор - значит надолго, если не навсегда, закрыть тему свободы слова, потому что не будет ни слова, ни свободы.