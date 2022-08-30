Стакис: школы Риги готовы к новому учебному году

По данным самоуправления, в этом учебном году в 101 столичной школе будут учиться 68 200 школьников, а обучение обеспечат 7090 учителей.

Также в этом учебном году в Риге будут работать десять спортивных школ, девять музыкальных и художественных школ и восемь центров по интересам для детей и молодежи.

Как сообщил Стакис, в этом году в столице реорганизовано 15 школ с целью обеспечения качества образовательного процесса.

Мэр также информировал о том, что начат аудит всех административных процессов в школах с целью снижения административного бремени на их руководство.

В свою очередь руководитель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника сообщила, что одной из главных проблем рижских школ является нехватка учителей.

Она не назвала точные данные, какого количества учителей не хватает, но, например, в школах нацменьшинств в классах основной школы вакантны более 30 ставок учителей латышского языка. Такая же ситуация в школах с учителями математики, а в средних школах не хватает учителей информатики.

Еще одна проблема для школ - новый отопительный сезон, но пока у думы нет полных расчетов о том, насколько подорожает теплоснабжение учебных заведений столицы.