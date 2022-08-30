"Катастрофа невообразимых масштабов": треть Пакистана под водой, 33 млн пострадали

ООН во вторник выступила с призывом собрать 160 млн долларов на экстренную помощь пострадавшим, и первые партии помощи уже начали поступать из Турции, Китая, Канады и Катара.

По словам министра климата Пакистана Шерри Рехмана, под водой оказалась треть территории страны.

"Это все один большой океан, здесь нет суши, чтобы откачивать воду", - сказала Шерри Рехман, назвав это катастрофой невообразимых масштабов, которой здесь раньше не видели.

Правительство Великобритании в субботу объявило, что выделило почти 1,5 млн фунтов стерлингов на ликвидацию последствий наводнения.

Королева Елизавета II сказала, что глубоко опечалена, узнав о трагической гибели людей и разрушениях, вызванных наводнением.

"Соединенное Королевство солидарно с Пакистаном, который приступает к восстановлению", - добавила она.

В беседе с Би-би-си министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари заявил, что около трети погибших - дети. По оценкам официальных лиц, более 33 млн пакистанцев - каждый седьмой житель - пострадали от этого крупнейшего в истории страны наводнения.

Импровизированная переправа в районе Сангхар, провинция Синд, 28 августа 2022 года Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock