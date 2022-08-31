Видео ⟩ Украинский солдат в "Вайвари": самое сложное - смириться, что у меня больше нет руки

Для тяжелораненых украинцев это возможность вернуть необходимые для жизни навыки. Они признаются, что хотели бы сразу же после выздоровления вернуться на фронт и помогать своей стране и народу, но до этого им придется еще некоторое время подождать.

Владимир служит в украинской армии с 2016 года. В этом году он потерял в бою руку, которую нужно будет заменить протезом. "Самое сложное - собраться морально: физически это не так больно. Гораздо сложнее привыкнуть и смириться с тем, что у тебя больше никогда не будет руки", - говорит он.

Уже в пятницу, 2 сентября, эти 12 солдат покинут центр, а их места займут следующие. Ожидается, что в этом году по проекту Министерства иностранных дел в "Вайвари" будут приняты еще 50 украинских солдат.

Видео: Сюжет передачи LTV Ziņu dienests (на латышском языке)