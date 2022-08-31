В Риге с большим концертом выступит Верка Сердючка

Верка Сердючка - это сценический псевдоним Андрея Данилко. Он выступает в этом образе уже более 30 лет и за это время успел заработать себе миллионную аудиторию поклонников по всему миру.

На концерте зрители смогут услышать новую версию знаменитого хита Dancing Lasha Tumbai, с которым Верка Сердючка участвовала в "‎Евровидении" - после 24 февраля 2022 года песня звучит только как Dancing Russia Goodbye.

Видео: Верка Сердючка - Dancing Lasha Tumbai

Артист выступит с особой концертной программой, где исполнит свои лучшие песни, а также представит новые работы. Часть средств от продажи билетов будет передана в помощь пострадавшим от войны в Украине. Билеты доступны во всех кассах ‎Biļešu Serviss.