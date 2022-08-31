В Латвии запрещены еще 20 телеканалов из России, в том числе - Russia Today

Из списка ретранслируемых программ в Латвии исключены RT (Russia Today), RT (Russia Today) HD, RT (Russia Today) Arabic, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV (Russia Today TV), RT (Russia Today) Spanish, "Мир24", РБК-ТВ, "Российский информационный канал "Россия 24", "Россия РТР", TV Centre International, "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - 5-й канал".

Трансляция ряда перечисленных каналов в Латвии была приостановлена еще несколько лет назад - например, "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - 5-й канал", так как одним из их истинных бенефициаров является Юрий Ковальчук, находящийся под санкциями Европейского союза.

В свою очередь распространение каналов Russia Today было приостановлено, чтобы предотвратить разжигание ненависти и ограничить распространение российской военной пропаганды.

Решение NEPLP вступает в силу с завтрашнего дня.