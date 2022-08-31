На прошлой неделе российский актер Павел Прилучный женился в Армении на актрисе Зепюр Брутян. Через несколько дней после свадьбы он прокомментировал скандальный развод с бывшей женой Агатой Муцениеце. Она также решила высказаться, пишет издание PeopleTalk.
Агата Муцениеце впервые высказалась после свадьбы Павла Прилучного
В своем интервью Прилучный рассказал, что поседел за три "адских" года после развода с Агатой Муцениеце.
Павел заметил, что он старался не комментировать развод, хотя Агата продолжала это активно делать, но он не отвечал, потому что не хотел говорить плохо о матери своих детей. Кроме того, он не хотел оправдываться перед кем-либо или желтой прессой.
Сама Муциенеце открыто не комментировала свадьбу бывшего мужа, но намекнула на те качества, которыми должен обладать ее будущий избранник.
"Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность.
Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом.
Самое главное в отношениях - когда два сильных человека могут друг без друга, но не хотят. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать. Вот это для меня идеальный тандем, но я не уверена, что найду такой вариант",- сказала Муцениеце в интервью изданию HELLO!
Напомним, в мае 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе спустя 10 лет брака. Пара вместе воспитывала двоих детей: дочь Мию и сына Тимофея. Позднее Прилучный встречался с актрисой Мирославой Карпович, известной по сериалу "Папины дочки". Эти отношения закончились в начале 2022 года. Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа. В Сеть попали фото с праздничного торжества.
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