Российский актер Павел Прилучный в интервью Надежде Стрелец рассказал о свадьбе с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян, о разводе с первой женой Агатой Муцениеце и отношениях со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
Видео ⟩ Прилучный о разводе с Муцениеце, романе с Карпович и браке с Брутян
"Я вообще был жутко подавленный эти три года после развода, это были три года ада, честно говоря. Я поседел, чего только не было. На самом деле, если бы не Мира, я бы, наверное, не вытянул это время, я ей очень благодарен. Она правда была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни, помогал словом и делом", - так Павел Прилучный заговорил про его отношения с Мирославой Карпович.
Прилучный заметил, что он старался не комментировать развод, хотя Агата продолжала это активно делать, но он не отвечал, потому что не хотел говорить плохо о матери своих детей. Кроме того, он не хотел оправдываться перед кем-либо или желтой прессой.
"Я не видел смысла. Как ты ни напишешь, все равно будешь неправ. В разводе, я считаю, виноваты всегда оба. А то, что на меня так взяли и все это слили очень здорово - ну хорошо, я согласен, обливайте, если так ей легче было все это переживать. Я - мужчина, я потерплю", - объяснил он.
В чем-то он даже сравнил себя с Джонни Деппом. Сейчас он раз успехам Агаты. Мирослава Карпович ему помогла в момент развода, но это не были отношения двух влюбленных: "Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно и она мне очень помогла в свое время, и я ей помог".
О нынешней супруге Зепюр Брутян он говорит о человеке со схожими взглядами. Павел отмечает, что они сходяься по характерам и очень хорошо друг друга понимают. Сейчас он всерьез снова задумался стать отцом, хотя после развода был уверен, что детей у него больше не будет.
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились 25 августа на вилле "Ротонда" в Одинцово. В Сеть попали фото с праздничного торжества.
Видео: интервью с Павлом Прилучным
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