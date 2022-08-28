Видео ⟩ Прилучный о разводе с Муцениеце, романе с Карпович и браке с Брутян

"Я вообще был жутко подавленный эти три года после развода, это были три года ада, честно говоря. Я поседел, чего только не было. На самом деле, если бы не Мира, я бы, наверное, не вытянул это время, я ей очень благодарен. Она правда была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни, помогал словом и делом", - так Павел Прилучный заговорил про его отношения с Мирославой Карпович.

Прилучный заметил, что он старался не комментировать развод, хотя Агата продолжала это активно делать, но он не отвечал, потому что не хотел говорить плохо о матери своих детей. Кроме того, он не хотел оправдываться перед кем-либо или желтой прессой.