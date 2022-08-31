В США умер военнослужащий, принимавший "Виагру", чтобы пройти элитные учения

В учениях SEAL солдаты должны пройти обширные физические и эмоциональные испытания, которые могут выдержать только самые сильные участники. Только 15-30% участников завершают его.

Часть тренировки, известная как "адская неделя", проходит в начале учений, но включает в себя испытания холодом, влажностью и физическими нагрузками, а также лишением сна.

В последнее время, после смерти нескольких участников, программа вызвала споры. Выяснилось, что умершие принимали разные таблетки, чтобы продолжать тренировки.

В феврале один из участников скончался, еще один позднее был госпитализирован. При плавании в холодной воде участники тренировки SEAL подвержены риску развития отека легких.

Одним из возможных средств лечения отека легких является силденафил, более известный как "Виагра", которая обычно используется для лечения эректильной дисфункции.

Скончавшийся принял "Виагру" по совету других участников в нарушение правил ВМФ.

Позднее в машине мужчины были обнаружены шприцы и препараты для повышения работоспособности, а последующее расследование выявило 40 участников, которые либо сами признались в употреблении специальных препаратов, либо на то укзала результаты тестов.