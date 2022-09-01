Прогноз Василисы Володиной на сентябрь 2022 года: испытания и временная неопределенность

Стрелец

В сентябре в центре внимания для Стрельцов несколько важных тем. Первая - здоровье. Организм требует обратить на себя внимание. Вторая - отношения. Здесь есть над чем поработать. "Ну и, наконец, вторая декада умным Стрельцам покажет, что есть еще чему учиться. А неумных расстроит и подтолкнет к тому, чтобы наезжать на более удачливых", - отмечает Василиса Володина.

Козерог

Через несколько месяцев заканчивается многолетний период, который стал для большинства Козерогов огромной нагрузкой, но одновременно вырастил в них волевые качества. Они стали сильнее и получили массу опыта. Научились управлять окружающими и отстаивать свои личные границы. К весне стоит ожидать важных новостей, начнется новая жизнь. А пока самое время использовать свою силу, чтобы доделать важные дела, советует астролог.

Водолей

"Сентябрь начинает последний непростой этап процесса, в котором вы находитесь с начала 2021 года", - говорит астролог. Уже не первый раз, но в этот раз есть надежда, что за испытаниями последует удачный финал. Астролог советует Водолеям стоять на своем, никуда не торопиться и воспитывать тех людей в своем окружении, которые сбивают их с пути. Женщинам стоит заняться женским здоровьем вместе с кем-то из подруг, а мужчинам-Водолеям - обратить внимание на урологию.

Рыбы

"Вы в начале осени как будто отгорожены от мира. Кажется, что все интересное происходит с кем-то где-то, но не здесь, а вы никак не можете выбраться из кокона изоляции и проявить себя в полную мощь", - подчеркивает Василиса Володина. Она советует не падать духом - реальная ситуация лучше, чем кажется. Эта неопределенность временная (продлится примерно до конца ноября). Сейчас лучше подумать о будущем и монетизировать свое прошлое - недавние успехи и опыт.