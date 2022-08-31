В Елгаве к машине прикрепили самодельный предмет. Возможно, это была взрывчатка

По данным Государственной полиции (VP), 23 августа женщина 1987 года рождения на улице Петера обнаружила, что к диску шины ее автомобиля прикреплена капроновая нить. Проверив, к чему подсоединена нить на другом конце, женщина обнаружила в мусорном контейнере самодельное, возможно, взрывное устройство с пусковым механизмом.

Женщина сразу же обратилась в полицию, на место происшествия был вызван антитеррористический отряд "Омега", саперы которого обезвредили самодельное устройство и подготовили его к дальнейшей транспортировке.

В настоящее время ожидается заключение эксперта о том, представлял ли самодельный, возможно, взрывоопасный предмет серьезную угрозу для окружающих.

В тот же день незадолго до полуночи по подозрению в этом преступлении полиция задержала мужчину 1977 года рождения, который не отрицал своей вины в изготовлении, возможно, взрывоопасного предмета.

В ходе обыска у мужчины обнаружен и изъят предмет, похожий на оружие, который может представлять угрозу для общества, здоровья и жизни граждан.

Суд применил к мужчине меру пресечения - содержание под стражей. Возбуждено уголовное дело.