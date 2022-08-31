Левитс не говорил, что нелояльных граждан нужно "ликвидировать"

"Снос памятника Латвии обойдется в 10 миллионов евро. Вы сейчас это услышите, а потом скажете, что я был прав. Дело в том, что, когда мы берем строительную площадку, мы должны все учитывать: забор, охрану сотрудниками полиции и прочие, прочие, прочие составляющие. И поскольку у нас памятник не один - их 160, суммируем все и получаем сумму в 10 миллионов".

В списке на демонтаж находятся не 160, а 69 памятников, памятных знаков и других объектов, которые прославляют советский и нацистский режимы. Представитель Управления национального культурного наследия Линда Зонне-Зумберга сообщила Re:Check, что они в силу своих возможностей обследовали по всей территории Латвии 162 объекта, которые не были включены в список защищенных. При этом у управления нет точного списка со всеми памятниками такого рода, с их местом расположения и информацией о их состоянии. 23 из этих 162 объектов уже были демонтированы ранее. После тщательной оценки комиссия, в состав которой входили представители разных учреждений, в том числе и Управления национального культурного наследия, пришла к решению о демонтаже упомянутых 69 объектов. Зонне-Зумберга также отмечает, что в число обследованных объектов не вошел уже демонтированный памятник в парке Победы в Пардаугаве.