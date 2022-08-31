В связи с демонтажем памятника в парке Победы в Риге в соцсетях распространяются разные неправдивые утверждения. Почти 900 пользователей Facebook поделились видео, автор которого приводит якобы слова президента Латвии Эгила Левитса, что нелояльных граждан Латвии нужно ликвидировать. Это неправда, и таких слов Левитс никогда не произносил. Кроме того, мужчина на видео утверждает, будто снос памятников в Латвии обойдется в 10 миллионов евро. У этих слов нет обоснования.
Левитс не говорил, что нелояльных граждан нужно "ликвидировать"
Видео опубликовано 25 августа - в день публикации поста в Риге сносили памятник в Пардаугаве. Автор поста и ранее распространил неправдивую информацию о росте цен на отопление в Латвии и доходах президента страны. Теперь он приводит якобы слова президента Латвии, рассуждает о лояльности и говорит о выплатах за снос памятника. На видео он произносит:
"Высказывания господина президента в связи с последними событиями. Левитс сказал дословно следующее - что есть часть граждан Латвии, которые нелояльны к Латвии, и их нужно ликвидировать. Круто!".
Это неправда. Левитс никогда не говорил, что нелояльных граждан нужно "ликвидировать". Также и в публичном пространстве не найти такого его высказывания.
Что сказал Левитс?
Пост опубликован на следующий день после интервью президента Латвии Эгила Левитса Латвийскому радио, в котором он кроме прочего сказал, что нелояльную часть общества следует изолировать. Интервью состоялось через полгода после начала российского вторжения в Украину. Левитс говорил, что с начала войны латвийцы стали более патриотичными. По его словам, положительным эффектом от военного вторжения России стало то, что большинство жителей начали осознавать цену свободы. Тем временем есть небольшая часть, которая живет в информационном поле России и убежденно поддерживает ее нынешнюю политику. По словам Левитса, негативным эффектом стало то, что появилась "одна небольшая часть - мы больше видим эту одну часть русского общества, - которая нелояльна к государству, и наша задача - разобраться с ней, то есть ее изолировать".
Re:Check попросил руководителя медиацентра Канцелярии президента Юстине Дейчмане уточнить, что имел в виду президент страны, говоря об изоляции нелояльных жителей. Из ее письменного ответа следует, что речь идет о лишении свободы. Дейчмане отметила, что "всем жителям Латвии нужно соблюдать законы". На просьбу уточнить, что президент имел в виду под словом "изолировать", она ответила: "Правовым путем - любого, кто выступает против латвийского государства". На уточняющий вопрос, означает ли это "заключить под стражу", она повторила свой ответ, выделив жирным шрифтом слова "правовым путем".
Действительно ли у президента Латвии немецкое гражданство?
В заключение своего видео автор задает вопрос:
"Теперь вопрос: а вы являетесь лояльными по отношению к этому государству? Вы граждане другой страны: один - Америки (речь о Кришьянисе Кариньше. - Прим. ред.), другой - Германии. Вы лояльны к этой стране или вы лояльны к тем странам, гражданами которых являетесь?".
Уже ранее разные люди, которые в соцсетях распространяют дезинформацию о Латвии, публиковали неправду о гражданстве президента Левитса, а также других должностных лиц Латвии. Будто у президента гражданство Германии или же Израиля. Re:Check уже писал, что у Левитса одно - латвийское - гражданство. Это нам уже ранее подтвердила руководитель медиацентра Канцелярии президента Дейчмане. В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш имеет двойное гражданство, так как родился в США.
Сколько памятников планируется снести?
Мужчина на видео также говорит и о цене сноса памятников и их количестве:
"Снос памятника Латвии обойдется в 10 миллионов евро. Вы сейчас это услышите, а потом скажете, что я был прав. Дело в том, что, когда мы берем строительную площадку, мы должны все учитывать: забор, охрану сотрудниками полиции и прочие, прочие, прочие составляющие. И поскольку у нас памятник не один - их 160, суммируем все и получаем сумму в 10 миллионов".
У этого утверждения нет никакого обоснования. Изначально мужчина говорит о стоимости сноса памятника в единственном числе, но уже вскоре называет общую сумму демонтажа 160 объектов.
В списке на демонтаж находятся не 160, а 69 памятников, памятных знаков и других объектов, которые прославляют советский и нацистский режимы. Представитель Управления национального культурного наследия Линда Зонне-Зумберга сообщила Re:Check, что они в силу своих возможностей обследовали по всей территории Латвии 162 объекта, которые не были включены в список защищенных. При этом у управления нет точного списка со всеми памятниками такого рода, с их местом расположения и информацией о их состоянии. 23 из этих 162 объектов уже были демонтированы ранее. После тщательной оценки комиссия, в состав которой входили представители разных учреждений, в том числе и Управления национального культурного наследия, пришла к решению о демонтаже упомянутых 69 объектов. Зонне-Зумберга также отмечает, что в число обследованных объектов не вошел уже демонтированный памятник в парке Победы в Пардаугаве.
Кроме того, так как обследованы не все подобные объекты, самоуправления после консультаций с управлением и Музеем оккупации могут демонтировать их по своей инициативе. Также и в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития отметили Re:Check, что список демонтируемых объектов может дополниться. Представитель Управления национального культурного наследия Зонне-Зумберга сообщила Re:Check, что самоуправления консультировались дополнительно о демонтаже примерно 20 объектов.
Сколько стоит снос памятника?
Министерство объясняет, что объекты разные и отличаются по размеру и конструкции, а также по месторасположению - в городе или сельской местности. Поэтому перед началом работ невозможно точно подсчитать затраты на демонтаж.
Демонтаж памятника в Риге обойдется примерно в два миллиона (2 131 899) евро, сообщается на домашней странице Рижской думы. Эта сумма включает в себя не только снос скульптур и обелиска, но также демонтаж, например, постамента и бассейна, общая площадь работ - почти три гектара. Также будут проведены работы по озеленению и благоустройству территории.
Закон о демонтаже объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, определяет, что выплаты должно покрывать самоуправление, однако после оно получает компенсацию от государства в размере 50%. Кроме того, будут использованы и деньги, которые пожертвовала общественность. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития сообщило Re:Check, что с 11 мая по 27 июля на портале Ziedot.lv на снос памятника в Пардаугаве было собрано 268 385,60 евро.
Вывод: президент Латвии Эгил Левитс не говорил, что нелояльных жителей нужно "ликвидировать", и у него только латвийское гражданство. Также нет обоснования словам автора видео о том, будто снос памятника обойдется в 10 миллионов евро.
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