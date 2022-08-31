Латвиец экстрадирован в США. Он подозревается в мошенничестве на семь миллионов долларов

Уже сообщалось, что США расследуют дело в отношении гражданина Латвии за его участие в преступлениях, связанных с мошенничеством в электронной среде и мошенничеством с ценными бумагами в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.

Аузиньш вместе с другими лицами создал как минимум два мошеннических предложения монет ICO, предположительно предлагая цифровые токены, также создал серию мошеннических инвестиционных платформ, обманывая граждан и обещая гарантированную ежедневную прибыль от торговли цифровыми активами или криптовалютами.

Гражданин Латвии, используя псевдонимы, создал и контролировал корпоративные структуры в нескольких странах и вел учетную запись в облачном хранилище.

Digitālie maki, kas saistīti ar šīm krāpnieciskajām struktūrām, ir identificēti. Konstatēts, ka šajos makos ir saņemti septiņi miljoni ASV dolāru.

В ходе обыска по месту жительства лица обнаружено и изъято множество электронных носителей информации и документов, имеющих значение в качестве доказательств по уголовному делу.

Получив запрос об экстрадиции, латвийская полиция 1 декабря задержала Аузиньша, а 3 декабря суд применил к нему меру пресечения - арест.

Как сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Аузиньш обманывал как американских, так и иностранных инвесторов.

У Аузиньша в Латвии конфисковали два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличными.

Схема, которую использовал мужчина, была частью мошенничества Denaro, мошеннической мультивалютной платформы дебетовых карт, которая действовала в период с января 2018 года по март 2018 года. Он ложно утверждал, что Denaro позволяет пользователям хранить свои цифровые активы в безопасном цифровом кошельке, а затем тратить их. Когда сотни инвесторов вложили свои деньги, они были украдены.