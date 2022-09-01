В новом учебном году в 568 учебных учреждениях за школьные парты сядет 219 141 ученик, свидетельствует информация Министерства образования и науки.
В День знаний за школьные парты сядут более 219 000 учеников
Данные у числе учащихся могут быть уточнены после 5 сентября, когда школы подадут новую информацию в Информационную систему государственного образования (VIIS).
По предварительным данным, в первые классы приняты 21 500 учеников.
В новом учебном году внесены изменения в сеть муниципальных школ, закрыты четыре начальных школы, 18 основных школ, четыре средние школы, восемь учреждений дошкольного образования и одна специальная основная школа.
В процессе реорганизации одно учебное учреждение присоединилось к другому и объединились 18 учебных учреждений, создав пять образовательных учреждений.
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В свою очередь 12 средних школ стали основными школами, четыре основные школы - начальными школами, а одна начальная школа стала основной школой.
Новый учебный год будет организован в очном формате, как это было до пандемии Covid-19. В то же время по-прежнему будут обеспечены домашние тесты, чтобы в момент, когда педагог или ученик чувствует себя плохо, можно бы было сделать этот тест.
Кроме того, у директоров школ по-прежнему будет право принять решение о кратковременном переходе на гибридный или удаленный режим учебы.
В данные момент не установлен и особый порядок вакцинации, ношение масок - не обязательно.
В случае значительного увеличения показателей заболеваемости могут быть введены дополнительные мероприятия по безопасности. Минобразования создало три различных сценария, которые будут реализованы в зависимости от уровня риска пандемии Covid-19 в стране - низкого или среднего уровня риска, средне-высокого уровня риска и высокого уровня риска.
Левитс в День знаний посетит несколько учебных заведений
Президент Эгил Левитс посетит сегодня в 9:00 Вилцскую основную школу в Елгавском крае, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.
В рамках празднования столетия института президента Левитс посетит Вилце, где 150 лет назад родился и учился исполняющий обязанности президента Латвии Паулс Калниньш.
В 11 часов президент побывает в Озолниекской средней школе, в 13.30 посетит Рижский технический университет в год празднования его 160-летия и примет участие в открытии здания инженерно-строительного факультета.
Министр культуры Наурис Пунтулис посетит в День знаний Рижскую музыкальную среднюю школу имени Язепа Мединьша, а в 15.00 – Латвийский колледж культуры.
Министр земледелия Каспар Герхардс посетит Булдурскую садоводческую среднюю школу.
Руководство Рижской думы посетит несколько школ
В первый день нового учебного года председатель Рижской думы и глава комитета по образованию, культуре и спорту посетят несколько школ, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях Дня знаний, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис в 10:00 посетит Рижскую Юглскую среднюю школу.
Руководитель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника в 9:00 посетит Рижскую среднюю школу Аркадии, в 10:00 Рижскую литовскую гимназию и в 11:00 Агенскалнскую государственную гимназию.
Новый учебный год в Риге начнется в 148 детских садах, куда будут ходить 25 500 воспитанников, в 101 школе с более чем 68 000 учащихся, 10 спортивных школах, девяти музыкальных и художественных школах, а также восьми детских и молодежных центрах по интересам.
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