В День знаний за школьные парты сядут более 219 000 учеников

В данные момент не установлен и особый порядок вакцинации, ношение масок - не обязательно.

В случае значительного увеличения показателей заболеваемости могут быть введены дополнительные мероприятия по безопасности. Минобразования создало три различных сценария, которые будут реализованы в зависимости от уровня риска пандемии Covid-19 в стране - низкого или среднего уровня риска, средне-высокого уровня риска и высокого уровня риска.

Левитс в День знаний посетит несколько учебных заведений

Президент Эгил Левитс посетит сегодня в 9:00 Вилцскую основную школу в Елгавском крае, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

В рамках празднования столетия института президента Левитс посетит Вилце, где 150 лет назад родился и учился исполняющий обязанности президента Латвии Паулс Калниньш.

В 11 часов президент побывает в Озолниекской средней школе, в 13.30 посетит Рижский технический университет в год празднования его 160-летия и примет участие в открытии здания инженерно-строительного факультета.

Министр культуры Наурис Пунтулис посетит в День знаний Рижскую музыкальную среднюю школу имени Язепа Мединьша, а в 15.00 – Латвийский колледж культуры.

Министр земледелия Каспар Герхардс посетит Булдурскую садоводческую среднюю школу.

Руководство Рижской думы посетит несколько школ

В первый день нового учебного года председатель Рижской думы и глава комитета по образованию, культуре и спорту посетят несколько школ, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях Дня знаний, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис в 10:00 посетит Рижскую Юглскую среднюю школу.

Руководитель комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Ивета Ратиника в 9:00 посетит Рижскую среднюю школу Аркадии, в 10:00 Рижскую литовскую гимназию и в 11:00 Агенскалнскую государственную гимназию.

Новый учебный год в Риге начнется в 148 детских садах, куда будут ходить 25 500 воспитанников, в 101 школе с более чем 68 000 учащихся, 10 спортивных школах, девяти музыкальных и художественных школах, а также восьми детских и молодежных центрах по интересам.