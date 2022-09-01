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Стакис попросил школьников дружески принять украинских детей

rus.tvnet.lv/LETA
Стакис попросил школьников дружески принять украинских детей
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Мэр Риги Мартиньш Стакис
Мэр Риги Мартиньш Стакис Фото: Zane Bitere / LETA

Мэр Риги Мартиньш Стакис, посещая сегодня Юглскую среднюю школу, призвал рижских школьников по-дружески принять украинских детей в своих классах.

"Я также желаю человечности, чтобы по-дружески приветствовать школьников, которые нашли убежище от войны в Латвии", - сказал Стакис.

Он подчеркнул, что, протягивая руку помощи другому, мы совершенствуемся и сами.

Он напомнил, что сегодня в городе праздник и по этому случаю впервые вводится бесплатный проезд в общественном транспорте.

Сегодня, в День знаний, детей и молодежь приглашают посетить бесплатные мероприятия в центре Риги и ее окрестностях, а также принять участие в днях открытых дверей, посвященных обучению по интересам, которые будут проходить весь сентябрь.

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