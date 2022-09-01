В Риге в четверг из-за небольшого пожара из здания Гимназии северных стран были эвакуированы 250 человек.
В рижской школе возник небольшой пожар: эвакуировались 250 человек
В рижской школе возник небольшой пожар: эвакуировались 250 человек
Вскоре после 11 часов пожарные отправились в образовательное учреждение на улице Паула Лейиня, где в подвале горел инструмент на площади в два квадратных метра, сообщает агентство LETA со ссылкой на Пожарно-спасательную службу.
До прибытия пожарных из здания эвакуировались 250 человек.
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