Фото ⟩ В Пурвциемсе водитель неудачно припарковал машину

Как сообщает Sadursme.lv в социальной сети Facebook, неудачная парковка произошла на улице Гунара Астрас, 8б. Этот пост вызвал большой ажиотаж в социальных сетях.

Apollo.lv связался с компанией по аренде автомобилей Carguru, которая подтвердила факт этого происшествия.