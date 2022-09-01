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Фото ⟩ В Пурвциемсе водитель неудачно припарковал машину

rus.tvnet.lv
В Пурвциемсе водитель неудачно припарковал машину
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В Пурвциемсе водитель неудачно припарковал машину
В Пурвциемсе водитель неудачно припарковал машину Фото: Facebook/Sadursme.lv

В среду, 31 августа, водитель неудачно припарковал арендованный автомобиль в Пурвциемсе, сообщается в Facebook.

Как сообщает Sadursme.lv в социальной сети Facebook, неудачная парковка произошла на улице Гунара Астрас, 8б. Этот пост вызвал большой ажиотаж в социальных сетях.

Apollo.lv связался с компанией по аренде автомобилей Carguru, которая подтвердила факт этого происшествия.

В компании заявили, что инцидент произошел во время аренды, когда водитель парковал машину. Арендатор якобы перепутал положение коробки передач D (drive) с R (reverse). Машину удалось быстро снять с бордюра.

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