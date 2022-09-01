Суд отказался арестовать водителя, насмерть сбившего мужчину в Кенгарагсе

Рижский городской суд, рассматривая меру пресечения в отношении водителя, не применил арест, так как полиция не привела доводов о том, что подозреваемый может помешать расследованию или уклониться от него, сообщила администрация суда.

Хотя изначально прокуратура не согласилась с таким решением суда, ни полиция, ни прокуратура его не обжаловали, тем самым согласившись с тем, что было изложено в решении суда. Решение суда вступило в законную силу 30 августа.

В Уголовном законе указано, что заключение под стражу может быть назначено только в том случае, если конкретные факты, установленные в ходе уголовного разбирательства, дают основания для обоснованного подозрения, что лицо совершило уголовное преступление, наказуемое по закону лишением свободы, и применение другой меры безопасности не может гарантировать, что лицо не совершит нового преступления, не будет препятствовать или уклоняться от предварительного следствия, судебного разбирательства или исполнения приговора.

Уже сообщалось, что 19 августа 36-летний мужчина из Риги погиб, переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу на улице Маскавас, когда водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения не снизил скорость при приближении к переходу.

21 августа в суд поступило ходатайство, согласованное с прокуратурой, о применении к подозреваемому меры пресечения - заключения под стражу.

Суд, не согласившись с данным ходатайством, отказал в применении заявленной меры пресечения, что, по мнению прокурора, было необоснованно, поскольку совершенное уголовное правонарушение подлежит оценке как особо тяжкое преступление, повлекшее тяжкие последствия - смерть человека в результате противоправных действий пьяного водителя.