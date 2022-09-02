Пилот американской авиакомпании Southwest Airlines пригрозил пассажирам, что вернет самолет обратно к воротам, если те не прекратят отправлять друг другу голые снимки через AirDrop. Видео с заявлением пилота опубликовал в TikTok пользователь Teighlor Marsalis, рассказывает "Афиша Daily".
Видео ⟩ Пилот отказался выполнять рейс, если пассажиры не перестанут обмениваться голыми фото
Пилот отказался выполнять рейс, если пассажиры не перестанут обмениваться голыми фото
Перед взлетом в салоне прозвучало объявление: "Мне придется развернуть самолет обратно к воротам, всем нужно будет выйти. Мы будем обязаны задействовать службу безопасности, отпуск будет испорчен. Так что, ребята, что бы вы ни делали с AirDrop, прекратите пересылать через него обнаженные фотографии, и давайте отправимся в Кабо".
@teighmars @robloxsouthwestair takes airdropping nudes very seriously. #AEJeansSoundOn #WorldPrincessWeek ♬ original sound - Teighlor Marsalis
Видео стало вирусным, набрав менее чем за пять дней 2,3 млн просмотров и более 1200 комментариев.
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