Видео ⟩ Пилот отказался выполнять рейс, если пассажиры не перестанут обмениваться голыми фото

Перед взлетом в салоне прозвучало объявление: "Мне придется развернуть самолет обратно к воротам, всем нужно будет выйти. Мы будем обязаны задействовать службу безопасности, отпуск будет испорчен. Так что, ребята, что бы вы ни делали с AirDrop, прекратите пересылать через него обнаженные фотографии, и давайте отправимся в Кабо".