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Семейная ссора в рижском автобусе: супруга ударила мужа ножом

rus.tvnet.lv
Семейная ссора в рижском автобусе: супруга ударила мужа ножом
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Рижский общественный транспорт. Иллюстративное фото
Рижский общественный транспорт. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

В Риге женщина во время ссоры в общественном транспорте ударила супруга ножом, сообщает Государственная полиция.

Инцидент произошел на этой неделе в автобусе. После инцидента мужчина был доставлен в медицинское учреждение и вечером того же дня отпущен домой.

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения легких телесных повреждений.

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