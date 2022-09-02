В Риге женщина во время ссоры в общественном транспорте ударила супруга ножом, сообщает Государственная полиция.
Семейная ссора в рижском автобусе: супруга ударила мужа ножом
Семейная ссора в рижском автобусе: супруга ударила мужа ножом
Инцидент произошел на этой неделе в автобусе. После инцидента мужчина был доставлен в медицинское учреждение и вечером того же дня отпущен домой.
Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения легких телесных повреждений.
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