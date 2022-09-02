В четверг, 1 сентября, Госполиция получила информацию о том, что в Кулдиге женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не может позаботиться о своих детях. Стражи порядка приехали на место событий и констатировали, что женщина находится в очевидном состоянии опьянения, шатается и периодически ведет себя агрессивно. Было принято решение доставить детей в безопасность, а против женщины был начат административный процесс.
В Кулдиге у очень пьяной матери полиция забрала двух маленьких детей
Стражи порядка многократно пытались попасть в квартиру, прося женщину открыть дверь, однако она была настроена агрессивно.
После многократных призывов открыть дверь женщина в конце концов впустила стражей порядка в квартиру. На месте была проведена проверка концентрации алкоголя в выдохе женщины - алкометр показал 2,79 промилле. В квартире находились двое маленьких детей.
Принимая во внимание, что семья ранее уже попадала в поле зрения полиции, социальной службы и Сиротского суда, была вызвана представитель Сиротского суда, и совместно было принято решение не оставлять детей с матерью, так как в таком состоянии она не способна о них позаботиться и дети не могут чувствовать себя в безопасности. Чтобы проверить их состояние здоровья, стражи порядка вызвали на место событий сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые доставили детей в больницу, так как мать о них позаботиться не могла.
Женщина уже была лишена прав опекунства на одного из старших детей. Сейчас двое младших детей находятся в безопасной среде, и компетентным учреждениям предстоит принять решение по поводу их дальнейшей судьбы.
Госполиция в связи с произошедшим начала административный процесс. За надзор за ребенком, находясь под влиянием алкоголя, что может ограничить возможности обеспечить ребенку безопасность и защиту от возможных угроз, если это сделало лицо, несущее ответственность за надзор за ребенком, применяют предупреждение или денежный штраф до 210 евро.
Материалы переданы административной комиссии Кулдигской краевой думы для принятия решения.
Полиция призывает жителей и в дальнейшем не быть равнодушными и информировать о таких и подобных случаях - если возникают подозрения, что о ребенке в семье не заботятся должным образом или ему грозит другая опасность. Полиция отмечает, что одна из важнейших и самых ответственных задач родителей - заботиться о жизни и безопасности детей!
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