В Кулдиге у очень пьяной матери полиция забрала двух маленьких детей

Принимая во внимание, что семья ранее уже попадала в поле зрения полиции, социальной службы и Сиротского суда, была вызвана представитель Сиротского суда, и совместно было принято решение не оставлять детей с матерью, так как в таком состоянии она не способна о них позаботиться и дети не могут чувствовать себя в безопасности. Чтобы проверить их состояние здоровья, стражи порядка вызвали на место событий сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые доставили детей в больницу, так как мать о них позаботиться не могла.