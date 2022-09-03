В конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева.
Видео ⟩ Алла Пугачева напомнила Михалкову, каким он был
2 сентября Алла Пугачева поделилась в Instagram фрагментом фильма Никиты Михалкова "Раба любви", где героиня Елены Соловей кричит из отъезжающего вагона: "Господа, вы звери! Вы звери, господа!".
"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - спросила Примадонна под видео.
Стоит сказать, что звезду поддержали подписчики, которые оценили ее остроумный комментарий.
Ранее Алла Пугачева вернулась в Москву. В этом году Лиза и Гарри пошли в третий класс. Примадонна также выложила в своем Instagram-аккаунте коллаж с фото Максима Галкина и пропагандистского журналиста Владимира Соловьева.
"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - подписала она публикацию.
Ранее - в конце августа - Пугачева призналась в беседе с журналистами, что вернулась на родину, чтобы "порядок наводить - в моей голове, в вашей голове".
Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео, сделанными во время прогулок по Юрмале. Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns. "Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво", - отметил Маэстро.
Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
В августе Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии и других странах Европы. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречают зрители.
Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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