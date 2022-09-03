Видео ⟩ Алла Пугачева напомнила Михалкову, каким он был

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео, сделанными во время прогулок по Юрмале. Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.

Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns. "Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво", - отметил Маэстро.

Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.

В августе Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии и других странах Европы. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречают зрители.

Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.