Путин в четверг, возможно, пролетел вдоль берегов Латвии и Эстонии

Flightradar.com указывает, что самолет Ил-96-300пу летал в и из Калининграда. Известно, что на этом самолете президент России Владимир Путин 1 сентября отправился в Калининград.

After visiting Kaliningrad, the Russian government IL-96s are returning to Moscow through the narrow international airspace corridor between Finland and Estonia. https://t.co/9geDRbTiRA & https://t.co/RCmjbB2nJH pic.twitter.com/HfcG3ISvwy — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2022

Самолет 1 сентября в 19:12 вернулся в Москву.

Путин в Калининграде встретился со школьниками, поздравил их с Днем знаний и провел открытый урок "Разговоры о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства и спорта.

Длина самолета составляет 55 метров, он оборудован четырьмя двигателями, в нем есть панель, контролирующая ядерное оружие, а также спортзал, он может достигать скорости в 900 километров в час.