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Путин в четверг, возможно, пролетел вдоль берегов Латвии и Эстонии

TVNET rus.tvnet.lv
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Путин в четверг, возможно, пролетел вдоль берегов Латвии и Эстонии
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Владимир Путин во время посещения Калининграда
Владимир Путин во время посещения Калининграда Фото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

В четверг, 1 сентября, президент России Владимир Путин по пути в Калининград, возможно, пролетел над Балтийским морем вдоль берегов Латвии и Эстонии, сообщил в Twitter портал flightradar.com.

Flightradar.com указывает, что самолет Ил-96-300пу летал в и из Калининграда. Известно, что на этом самолете президент России Владимир Путин 1 сентября отправился в Калининград.

Самолет 1 сентября в 19:12 вернулся в Москву.

Путин в Калининграде встретился со школьниками, поздравил их с Днем знаний и провел открытый урок "Разговоры о важном" для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства и спорта.

Длина самолета составляет 55 метров, он оборудован четырьмя двигателями, в нем есть панель, контролирующая ядерное оружие, а также спортзал, он может достигать скорости в 900 километров в час.

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