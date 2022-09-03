Божена Рынска ищет дизайнеров в Латвии

Блогер не раз намекала, а то и писала, что намерена переехать из РФ в Израиль и даже Латвию.

"Друзья, а кто мне подскажет дизайнера по интерьерам в Латвии? И еще: кто где заказывал окна в Латвии? Кто где заказывал межкомнатные двери в Латвии? Есть ли у вас контакты паркетчиков, маляров, ремонтников, плиточников в Латвии? Картинки для привлечения внимания", - написала Божена Рынска в Instagram.

Возможно Божена Рынска планирует приехать в Латвию. Она ранее была частой гостьей в нашей стране.

В июне 2022 года она сообщала о нападении в Риге. Конфликт произошел с таксистом. Когда Рынска потребовала прекратить эту тираду ненависти, водитель такси ответил: "Ты будешь слушать, мразь!" Сама Рынска в социальных сетях пишет, что после крика такого таксиста она схватила его за рубашку и сказала, что "Это не я буду слушать, а ты будешь извиняться". Затем водитель такси ударил Рынску по лицу. Русанов сообщил, что Рынска написала заявление в полицию и его приняли.

Напомним, в 2020 году у Божены появилась дочь Женя - ее родила суррогатная мать. По словам женщины, отцом является ее покойный муж Игорь Малашенко, совершивший самоубийство в 2019 году.