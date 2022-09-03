Италия призывает всех переехать на Сардинию и обещает каждому по 15 000 евро. Но есть загвоздка

"Я не хотела неопределенности относительно того, во сколько на самом деле мне обойдется "недвижимость за один евро", потому что в этом случае фактически придется строить дом заново. Вносить небольшие улучшения гораздо удобнее, чем начинать с нуля", - сказала Прозиано.

Она заявляет, что чувствует облегчение, потому что, приобретая такую ​​недвижимость, ей не приходится рисковать непредвиденными расходами, а также потерей залога в размере пяти тысяч евро, если "недвижимость за один евро" не удастся отремонтировать в течение трех лет. Прозиано считает, что в старых домах, доступных по низкой цене и готовых к проживанию, есть "душа, которую необходимо сохранить".

Несколько деревень и городков Италии создали веб-платформы и открыли агентства недвижимости, готовые показать потенциальным покупателям свободные старые дома в Ганджи, Чанчане и Муссомели на Сицилии, а также в ряде других регионов Италии. Несколько местных волонтеров готовы помочь новым жителям выбрать наиболее подходящий для них дом.

Сообщается, что небольшие города Италии также запустили программу "недвижимость за один евро", продавая некачественную недвижимость с призывом реставрировать ее в течение трех лет. В то же время большое внимание привлекли и более дорогие объекты, не требующие немедленной реставрации и инвестиций. Например, в Муссомели за один евро были проданы 100 домов, а 150 - по более высоким ценам.