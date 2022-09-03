Италия призывает всех переехать на Сардинию и обещает каждому по 15 000 евро. Но есть загвоздка

Если вы когда-нибудь мечтали о переезде на солнечный остров, вот ваш шанс. Сардиния, остров в Средиземном море, предлагает людям переехать туда на постоянное жительство и обещает в таком случае доплатить переселенцам 15 000 евро, сообщает издание Euronews.
Сардиния в настоящее время сталкивается с сокращением сельского населения, поскольку местные жители уезжают на заработки за границу. Для борьбы с массовым исходом людей правительство выделило 45 миллионов евро, чтобы предложить людям переехать на остров.
Чтобы претендовать на финансирование, вы должны переехать в один из муниципалитетов Сардинии с населением менее 3000 человек.
Деньги должны быть использованы также для покупки или ремонта дома. Выделенное финансирование не может превышать половины общих расходов на ремонт здания, поэтому в некоторых случаях правительство может выделить не 15 000 евро, а меньше.
В решении также говорится, что получатели финансирования должны регулярно проживать в новой собственности и зарегистрироваться на постоянное место жительства на Сардинии в течение 18 месяцев после прибытия.
Сообщается, что одной из причин этого законопроекта является возраст итальянского населения. Средний возраст итальянцев составляет 45 лет и 7 месяцев, к 2050 году этот показатель увеличится до 50 лет и 7 месяцев.
Прогнозируется, что к 2070 году общая численность населения сократится почти на 20%, с 59,55 млн до 47,6 млн в 2070 году.
Проблема особенно серьезна в сельских районах страны, и такое место, как Сардиния, уже переживает такую ситуацию.
В прошлом году широкий интерес во всем мире вызвало предложение Италии, согласно которому недвижимость в отдаленных деревнях страны можно было купить по цене ниже стоимости чашки кофе. Однако есть у программы и минусы.
Возможность купить дом за один евро предложили более 50 населенных пунктов Италии. На это предложение откликнулись несколько сотен человек со всего мира, которые, возможно, мечтали о недвижимости в тихом уголке итальянской деревни. Однако недвижимость требует ремонта, который стоит немалых денег.
Суть программы проста - муниципалитет предлагает купить ветхое жилье в малонаселенных районах по минимально возможной цене.
Условие таково - если вы покупаете недвижимость за один евро, то в течение двух-трех лет она должна быть отремонтирована, а вы сами должны помогать поддерживать местную экономику.
Тем не менее некоторые деревни с сокращающимся населением делают еще более выгодные предложения. Деревни помогают купить дешевую недвижимость за 4000 евро, которая требует лишь небольшого улучшения, а в некоторых случаях эти дома еще и меблированы, чтобы можно было сразу заезжать.
Американка филиппинского происхождения Энн Прозиано купила трехэтажное здание в деревне Латроника в регионе Базиликата на юге Италии за 20 000 евро. Собственность приличная - есть старая кухонная утварь и терраса с видом на горы; она не требует ремонта и имеет все необходимое для проживания.
"Я не хотела неопределенности относительно того, во сколько на самом деле мне обойдется "недвижимость за один евро", потому что в этом случае фактически придется строить дом заново. Вносить небольшие улучшения гораздо удобнее, чем начинать с нуля", - сказала Прозиано.
Она заявляет, что чувствует облегчение, потому что, приобретая такую недвижимость, ей не приходится рисковать непредвиденными расходами, а также потерей залога в размере пяти тысяч евро, если "недвижимость за один евро" не удастся отремонтировать в течение трех лет. Прозиано считает, что в старых домах, доступных по низкой цене и готовых к проживанию, есть "душа, которую необходимо сохранить".
Несколько деревень и городков Италии создали веб-платформы и открыли агентства недвижимости, готовые показать потенциальным покупателям свободные старые дома в Ганджи, Чанчане и Муссомели на Сицилии, а также в ряде других регионов Италии. Несколько местных волонтеров готовы помочь новым жителям выбрать наиболее подходящий для них дом.
Сообщается, что небольшие города Италии также запустили программу "недвижимость за один евро", продавая некачественную недвижимость с призывом реставрировать ее в течение трех лет. В то же время большое внимание привлекли и более дорогие объекты, не требующие немедленной реставрации и инвестиций. Например, в Муссомели за один евро были проданы 100 домов, а 150 - по более высоким ценам.
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