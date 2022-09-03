Потери российских военных в Херсонской области можно считать "камазами", заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович: потери российских войск можно считать "камазами"
По его словам, 1 сентября в результате обстрела плацдарма российских военных на правом берегу Херсонской области только из одного места в сторону РФ увезли три КамАЗа с погибшими.
"Это всего один удар, а их десять в день. Можем только представить, что там происходит", - сказал Арестович в беседе с публицистом Марком Фейгиным.
Он указал, что ежедневные потери российских войск значительно возросли и достигают 300-350 убитых в сутки. Большинство потерь - в Херсонской области.
По словам Арестовича, в настоящее время в Херсонской области идут ожесточенные бои, и российская армия задействовала в боевых действиях местные резервы.
Он добавил, что неизвестно, как долго россияне смогут выдерживать натиск украинских вооруженных сил в регионе.
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