Арестович: потери российских войск можно считать "камазами"

По его словам, 1 сентября в результате обстрела плацдарма российских военных на правом берегу Херсонской области только из одного места в сторону РФ увезли три КамАЗа с погибшими.

"Это всего один удар, а их десять в день. Можем только представить, что там происходит", - сказал Арестович в беседе с публицистом Марком Фейгиным.

Он указал, что ежедневные потери российских войск значительно возросли и достигают 300-350 убитых в сутки. Большинство потерь - в Херсонской области.

По словам Арестовича, в настоящее время в Херсонской области идут ожесточенные бои, и российская армия задействовала в боевых действиях местные резервы.

Он добавил, что неизвестно, как долго россияне смогут выдерживать натиск украинских вооруженных сил в регионе.