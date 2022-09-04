"Пугачева, как Крабовидная туманность": Галкин творчески ответил Милонову на оскорбление

Напомним, в конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева.

2 сентября Алла Пугачева поделилась в Instagram фрагментом фильма Никиты Михалкова "Раба любви", где героиня Елены Соловей кричит из отъезжающего вагона: "Господа, вы звери! Вы звери, господа!".

Ранее Алла Пугачева вернулась в Москву. В этом году Лиза и Гарри пошли в третий класс. Примадонна также выложила в своем Instagram-аккаунте коллаж с фото Максима Галкина и пропагандистского журналиста Владимира Соловьева.

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - подписала она публикацию.

Ранее - в конце августа - Пугачева призналась в беседе с журналистами, что вернулась на родину, чтобы "порядок наводить - в моей голове, в вашей голове".

Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.