Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин творчески отреагировал в соцсетях на оскорбления депутата Госдумы РФ Виталия Милонова в свой адрес.
"Пугачева, как Крабовидная туманность": Галкин творчески ответил Милонову на оскорбление
Напомним, несколько дней назад в своей речи Виталий Милонов сказал:
"Это свора поющих пр*ституток. Я не беру во внимание Аллу Борисовну Пугачеву, сразу вывожу ее за скобки. Алла Борисовна - как большая Крабовидная туманность. На нее нельзя обижаться. Это явление, которое есть. Кстати, Алла Борисовна ни одного гадкого слова не говорила".
И если Аллу Пугачеву Милонов оскорблять не стал, то в адрес Галкина он не стал сдерживаться, назвав его "тушканом" и "мелким скунсом в желтых штанишках".
"Я думаю, нужно ей развестись уже с Галкиным. Галкин - мерзкий тушкан. Его, конечно, на порог в Россию пускать нельзя. Пнем его под желтую попу в штанах. Пошел он вон!", - заявил политик.
Максим Галкин в Instagram поделился видеоколлажем и написал:
"Что-то придворный крепостной театр сдаёт позиции. У Милонова стендап зачетнее, неожиданные образы, хотя тему "попы" до конца не раскрыл. Его манит моя или любая резиновая?".
В комментариях пользователи поддержали Максима Галкина.
Напомним, в конце августа Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии, где провела часть лета. 1 сентября певица дала небольшой комментарий российским журналистам, в котором довольно критично высказалась о некоторых людях, а после намекнула в соцсетях на пропагандистского телеведущего Владимира Соловьева.
2 сентября Алла Пугачева поделилась в Instagram фрагментом фильма Никиты Михалкова "Раба любви", где героиня Елены Соловей кричит из отъезжающего вагона: "Господа, вы звери! Вы звери, господа!".
Ранее Алла Пугачева вернулась в Москву. В этом году Лиза и Гарри пошли в третий класс. Примадонна также выложила в своем Instagram-аккаунте коллаж с фото Максима Галкина и пропагандистского журналиста Владимира Соловьева.
"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - подписала она публикацию.
Ранее - в конце августа - Пугачева призналась в беседе с журналистами, что вернулась на родину, чтобы "порядок наводить - в моей голове, в вашей голове".
Последние месяцы семья провела сначала в Израиле, а потом в Латвии. Еще в начале этой недели Алла Борисовна посетила премьеру фильма "Жена Чайковского" в Риге.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми последние месяцы находились в Латвии. Периодически они делились с подписчиками своими фотографиями и видео, сделанными во время прогулок по Юрмале. Ранее звезды побывали на концерте Интарса Бусулиса и погостили у Лаймы Вайкуле, а также посетили маэстро Раймонда Паулса.
Паулс рассказал о встрече в его доме в Балтэзерсе изданию Kas Jauns. "Им здесь очень понравилось, они не скрывали своего восторга от того, как у меня здесь красиво", - отметил Маэстро.
Он добавил, что в последний раз Примадонна приезжала к нему в гости в семидесятые годы.
В августе Максим Галкин дал несколько концертов в Латвии и других странах Европы. Артист периодически выкладывает видео, где его овациями встречают зрители.
Юморист в своих социальных сетях регулярно публикует антивоенные высказывания. Он также публично заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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