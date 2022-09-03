Видео ⟩ Откровенный рассказ матери: как выманить у государства 12 тысяч евро

Программа взяла интервью у женщины, пожелавшей остаться анонимной. Когда она ввязалась в мошенническую схему, то работала в госкомпании, получая не самую маленькую зарплату и была не единственным добытчиком в семье, но в ожидании рождения ребенка хотела заработать побольше денег перед тем, как уйдет в отпуск по уходу за ребенком. Она договорилась с нечестным бухгалтером, которая за вознаграждение устроила беременную женщину на работу в две фиктивные фирмы. Фиктивному работнику была назначена фиктивная зарплата. Налоги за фальшивого работника не платились.