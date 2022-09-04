Елена Зеленская: "Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей"

Зеленская не занимает никакого официального поста в украинском правительстве, но все шесть с лишним месяцев войны проводит встречи с мировыми политиками, общественными организациями и журналистами, призывая их поддерживать Украину.

Елена и Владимир Зеленский с начала войны видятся очень редко Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена женаты с 2003 года и имеют двоих детей. С 24 февраля, когда началось нападение России на Украину, они видятся редко, но каждый день разговаривают по телефону, поделилась Елена Зеленская.

Война и электричество

Ведущая Би-би-си Лора Кунсберг спросила Зеленскую, какие слова она передала бы жителям Британии, чьи счета за электричество и газ должны вырасти в несколько раз этой зимой - во многом, из-за развязанной Россией войны в Украине.

"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Но давайте вспомним, что за время эпидемии Covid-19, которая до сих пор продолжается, взлетали цены, и Украины это тоже коснулось. Цены растут и в Украине тоже. Но вдобавок у нас убивают людей", - сказала Зеленская.

"Поэтому когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых", - добавила первая леди Украины.

За то, что Зеленский остался с народом во время войны, в мире его считают выдающимся лидером Фото: Reuters