Видео ⟩ Перекресток Деглава и Сахарова: кто прав, если ДТП происходит при развороте на 180°?

Обратившийся зритель ехал по улице Деглава и начал разворачиваться для движения в противоположную сторону. В этот момент на светофоре горела дополнительная секция слева и "зеленый" по улице Деглава. Произошло ДТП с автомобилем, который выезжал с улицы Сахарова и поворачивал направо при горящей дополнительной секции на светофоре. Кто виноват в аварии?

"На данном перекрестке, глядя на рассматриваемый знак, мы видим, что он указывает - с данной полосы можно двигаться налево. В правилах сказано: если знак разрешает движение налево, он также разрешает разворот для движения в противоположном направлении. Знак также несет ограничительную информацию о грузовых автомобилях: грузовики в это время не должны находиться на этой полосе. Они не должны ни поворачивать налево, ни разворачиваться для движения в противоположном направлении", - сказал заместитель руководителя Рижского отделения CSDD по экзаменационным вопросам Алберт Круминьш.