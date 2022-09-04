Еленовка: что на самом деле произошло в колонии с бойцами "Азова" и почему версии России доверять нельзя

Би-би-си обратилась к украинским властям с просьбой предоставить более детальную информацию по поводу перехваченной записи, однако официальный Киев от комментариев отказался.

Без доступа к месту преступления невозможно точно сказать, что именно произошло той страшной ночью. Но даже по внешнему виду здания становится очевидно, что пленных держали в плохих условиях.

Эксперты аналитической компании McKenzie Intelligence Services, которые изучают военные травмы, считают, что некоторые из людей, чьи тела видны на кадрах, снятых возле ангара, могли обгореть уже после смерти.

Подчеркивая, что их выводы основываются только на одном видео, специалисты говорят, что некоторые тела кажутся "истощенными и страдавшими от недоедания". А это, по их словам, свидетельствует о крайне низком уровне обращения в Еленовском СИЗО с военнопленными

Аналитики из SOAR, компании, которая занимается составлением карт на основе спутниковых снимков, указывают на еще одно доказательство, присутствовавшее до взрыва: раскопанная земля.

Фото: BBC

Украинские чиновники заявили журналистам, что на спутниковых снимках видны следы выкопанных могил и что тюрьма готовилась хоронить погибших. Однако только этих изображений недостаточно, чтобы подтвердить какие-либо захоронения или намерение их делать.

Мы также поговорили с семью бывшими заключенными Еленовской колонии. Их освободили за несколько недель до взрыва, и ни один из них не знает, почему их внезапно отпустили вместе с десятками других.