Премьер Эстонии на встрече с Кариньшем: мы продолжим изолировать Россию и усилим санкции

На встрече говорилось, что Путин надеется, что западный мир первым потеряет терпение и будет готов пойти на уступки. "Мы не позволим этому случиться. Пока Украина не оттеснила Россию со своей территории, свободный мир должен продолжать изоляцию России и усиление санкций", - заявила Каллас.

"С началом войны я призывала ограничить доходы России от продажи энергоносителей - с помощью этого Кремль поддерживает свою военную промышленность", - сказала Каллас.

"Пятничное решение G7 установить потолок цен на российскую нефть - очень важный шаг, он снижает возможности России по применению против нас энергетического оружия и усиливает влияние санкций ЕС. Чем больше стран присоединится к соглашению о потолке цен, тем эффективнее оно будет", - добавила она.

По словам премьер-министра Эстонии, в Европейском союзе надо быстро продвигаться вперед со следующим, еще более сильным пакетом санкций. Поток туристов из России должен значительно сократиться. "Мы продолжим совместную работу для достижения общеевропейского решения этого вопроса и ждем рекомендаций от Еврокомиссии в этой области", - сказала Каллас.