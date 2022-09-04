Российская пропаганда инсценирует видео со спасением жителей Мариуполя

На этой неделе началось долгожданное контрнаступление украинцев. И на этой неделе в Риге на время был закрыт украинский центр беженцев. Из-за того, что мэр Риги не смог политически договориться о денежных вопросах с министром окружающей среды и регионального развития, его пришлось перенести в другие - меньшие - помещения. Тем временем украинцы, которые живут и работают в Латвии, надеются, что война закончится и Украина победит. На этой неделе мы встретили предпринимателя, родившегося в Украине, чья мама еще недавно жила в Мариуполе. После оккупации города он пытался спасти маму из окружения. Он рассказывает, что работники российской пропаганды извратили данные о жителях Мариуполя, чтобы впоследствии инсценировать их якобы спасение, сообщает Nekā personīga.