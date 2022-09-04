На этой неделе началось долгожданное контрнаступление украинцев. И на этой неделе в Риге на время был закрыт украинский центр беженцев. Из-за того, что мэр Риги не смог политически договориться о денежных вопросах с министром окружающей среды и регионального развития, его пришлось перенести в другие - меньшие - помещения. Тем временем украинцы, которые живут и работают в Латвии, надеются, что война закончится и Украина победит. На этой неделе мы встретили предпринимателя, родившегося в Украине, чья мама еще недавно жила в Мариуполе. После оккупации города он пытался спасти маму из окружения. Он рассказывает, что работники российской пропаганды извратили данные о жителях Мариуполя, чтобы впоследствии инсценировать их якобы спасение, сообщает Nekā personīga.
Российская пропаганда инсценирует видео со спасением жителей Мариуполя
Мариуполь. Через несколько минут после того, как в городской драмтеатр попали ракеты. Здесь, в подвалах, от россиян спасались сотни местных жителей.
Рядом с пятиэтажным жилым домом находится 81-летняя Нинель Лукьяненко. Здесь свое детство провел ее сын Александр, который сейчас живет с семьей и работает в Латвии. Он показывает дом, в котором вырос. Этот двор уничтожен. От здания остался только каркас. С первого дня войны мужчина пытался убедить маму бежать, но неудачно.
Когда Мариуполь оказался в окружении оккупантов, связь оборвалась. Александр со своими сыновьями в Латвии в Telegram-каналах искал добровольцев, которые организуют спасение людей из Мариуполя. Многие делали это за плату.
Повезло, что с мамой в момент вторжения была подруга, дочь которой живет в России. Когда она пряталась в подвалах, ей удалось дозвониться. Когда Мариуполь попал в руки россиян, обе женщины были вывезены из уничтоженного города.
Александр рассказывает, как мать и ее друзей и знакомых в Мариуполе обрабатывали российской пропагандой. В 2014 году она поддерживала украинцев, но за годы это изменилось.
Уже после спасения на первом канале России демонстрировался этот фильм. Съемочная группа обходит Мариуполь, где все жители приветствуют их со слезами на глазах. Александр удивился, что одним из героев фильма стала и его мать.
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