Видео ⟩ У жителей возникли вопросы по поводу "островка" на улице Миера

"Зебра" находится на перекрестке улицы Миера с улицей Казарму. На концу улицы Миера - Брасовский мост, который сейчас ремонтируют. Из-за моста по улице больше не курсирует трамвай, сейчас его заменяет автобус, однако новинкой на улице стал островок.

Ведущий передачи Паулс Тимротс рассказывает, что изначально милое образование оказалось мелочью, а принимая во внимание, что улица - односторонняя, отражатели размещены не в ту сторону.

"Кто потратил деньги на этот объект? Давно же понятно, что это и не красиво, и не умно, и не рационально", - сказал Тимротс.

Подробнее смотрите в выпуске передачи на латышском языке: