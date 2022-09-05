На улице Миера в Риге создан своеобразный "островок" для пешеходов, размещение которого вызывают у жителей ряд вопросов. Непонятны также пешеходный переход и дорожные знаки на соответственном участке улицы, сообщает передача Zebra.
Видео ⟩ У жителей возникли вопросы по поводу "островка" на улице Миера
У жителей возникли вопросы по поводу "островка" на улице Миера
"Зебра" находится на перекрестке улицы Миера с улицей Казарму. На концу улицы Миера - Брасовский мост, который сейчас ремонтируют. Из-за моста по улице больше не курсирует трамвай, сейчас его заменяет автобус, однако новинкой на улице стал островок.
Ведущий передачи Паулс Тимротс рассказывает, что изначально милое образование оказалось мелочью, а принимая во внимание, что улица - односторонняя, отражатели размещены не в ту сторону.
"Кто потратил деньги на этот объект? Давно же понятно, что это и не красиво, и не умно, и не рационально", - сказал Тимротс.
Подробнее смотрите в выпуске передачи на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!