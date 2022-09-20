Виктория Де Анджелис всегда была против гендерных стереотипов, а будучи участницей группы Måneskin, она стала выступать на концертах топлес, чем вызывает негодование, восхищение и критику публики. Знакомимся ближе c "мамой" группы (а также рассказываем, почему ее так прозвали).
Слишком сексуальная для ТВ "мама" группы Måneskin - Виктория Де Анджелис
Детство и путь к музыке
Виктория родилась в 2000 году в Риме, а ее мама - датчанка. Так, девушка знает датский (в истории группы это станет очень важным моментом). Еще с детства Викторию не устраивали строгие различия между мужчинами и женщинами. Девочка специально носила короткую стрижку, игнорировала юбки и любила такие игры как, например, футбол.
В восемь лет она пошла в музыкальную школу. У девочки плохо получалось играть на классической гитаре, поэтому учитель предложил ей бас-гитару. Уже с 11 лет Виктория перешла только на нее.
Еще в подростковом возрасте девушка начала создавать свою группу - попыток было несколько. В одной из первых групп, которую она собрала, был и Дамиано Давид, вокалист Måneskin. На тот момент Дамиано хотел создавать поп-музыку, а других участников интересовала более тяжелая музыка. Артисты разошлись.
"Мама" Måneskin
В 2015-м Виктория уже училась в лицее им. Дж. Ф. Кеннеди, где подружилась с Томасом Раджи, нынешним гитаристом Måneskin. Они стали собирать группу, и спустя время Виктория снова позвала Дамиано. Барабанщика Итана Торкио музыканты нашли в Facebook.
Некоторое время группа была без названия. Во время брейнсторма друзья попросили Викторию произнести несколько слов на датском языке, и им понравилось Måneskin, что означает "лунный свет". По признанию самой басистки, она не помнит, какие еще варианты были.
Спустя два года, в 2017-м, группа поучаствовала в итальянской версии шоу X Factor, заняв там 2 место. В 2021-м последовала победа на фестивале в Сан-Ремо. В итоге ребята представили свою страну с песней Zitti e buoni в финале конкурса Евровидение-2021.
Участники коллектива в шутку называют Викторию "мамой Måneskin", так как именно она принимает серьезные решения. А теперь ее так зовут и поклонники группы.
Противостояние гендерным стереотипам
Виктория Де Анджелис - активная сторонница движения Free the nipple [Свободу соску/Освободи сосок]. Одна из целей движения - попытка десексуализировать тело женщины, а не создать сенсацию. Виктория нередко появляется на публике без бюстгальтера, а бывает и вовсе не закрывает грудь из-за чего сталкивалась с критикой или казусами.
Например, недавно в Сети были споры относительно выступления группы Måneskin на премии MTV в конце августа. Номер коллектива дважды подвергли цензуре. Причиной послужила случайно обнажившаяся грудь Виктории. Во время выступления у артистки отвалилась накладка, прикрывающая грудь, а затем спал топ. Тогда операторы прекратили ее снимать, резко переключились на общие планы и зрителей. В свою очередь наряд Дамиано никого не смутил - певец был с оголенным торсом и ягодицами. Его снимали крупным планом. После этого фанаты Måneskin раскритиковали MTV за цензуру и обвинили телеканал в двойных стандартах.
Через несколько дней появилось полноценное видео номера. В соцсетях MTV ролик сопровождался словами: "Рады поделиться с вами выступлением Måneskin во всей красе". Но и это видео было подвергнуто цензуре: грудь Виктории была заблюрена. Участники Måneskin лаконично прокомментировали случившееся:
"Просто мы слишком сексуальны для MTV".
Сама же Де Анджелис задалась вопросом: "Глупо, что сегодня существует такая большая разница между взглядами на мужское и женское тело. Почему, в то время как мужские соски совершенно нормальны, женские соски считаются скандальными?"
Вскоре Виктория опубликовала в своих соцсетях снимок, где она с плакатом Free the nipple и показывает средний палец левой руки.
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