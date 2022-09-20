Слишком сексуальная для ТВ "мама" группы Måneskin - Виктория Де Анджелис

Некоторое время группа была без названия. Во время брейнсторма друзья попросили Викторию произнести несколько слов на датском языке, и им понравилось Måneskin, что означает "лунный свет". По признанию самой басистки, она не помнит, какие еще варианты были.

Спустя два года, в 2017-м, группа поучаствовала в итальянской версии шоу X Factor, заняв там 2 место. В 2021-м последовала победа на фестивале в Сан-Ремо. В итоге ребята представили свою страну с песней Zitti e buoni в финале конкурса Евровидение-2021.

Участники коллектива в шутку называют Викторию "мамой Måneskin", так как именно она принимает серьезные решения. А теперь ее так зовут и поклонники группы.

Противостояние гендерным стереотипам

Виктория Де Анджелис - активная сторонница движения Free the nipple [Свободу соску/Освободи сосок]. Одна из целей движения - попытка десексуализировать тело женщины, а не создать сенсацию. Виктория нередко появляется на публике без бюстгальтера, а бывает и вовсе не закрывает грудь из-за чего сталкивалась с критикой или казусами.