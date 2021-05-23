Скандал с наркотиками и пресс-конференция практически нагишом: почему все обсуждают Давида Дамиано?

я уже как четыре года не смотрю евровидение, но черт.. ради такой булочки с острым перцем я готова пересмотреть все🥵 . #Eurovision pic.twitter.com/YmfeaXcGXR

то, как я уже миллион раз пересмотрела этот момент и не собираюсь останавливаться pic.twitter.com/fzeGnOnrox

В сети не только восхищались итальянцем, но и стали обвинять в употреблении наркотиков. Причиной стало видео, на котором музыкант в VIP-ложе странно склонился над столиком. Многие подумали, что он нюхает. Во время пресс-конференции по итогам "Евровидения" один их журналистов прямо спросил Дамиано, что это было? Солист все обвинения опроверг и заявил, что наркотики не употребляет. Вот это видео.