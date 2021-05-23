Скандал с наркотиками и пресс-конференция практически нагишом: почему все обсуждают Давида Дамиано?

Шампанское, голый торс и не только - примерно так давал пресс-конференцию солист победившей на "Евровидении" итальянской группы Måneskin. В социальных сетях мнения разделились - одни восхищаются его эстетикой, другие обвиняют в наркозависимости. Собрали немного реакций и фактов о солисте итальянского квартета Давиде Дамиано.
Победитель "Евровидения" дал пресс-конференцию практически голый, ведь его штаны лопнули прямо на сцене.
Подозрения в употреблении наркотиков прямо на "Евровидении"
В сети не только восхищались итальянцем, но и стали обвинять в употреблении наркотиков. Причиной стало видео, на котором музыкант в VIP-ложе странно склонился над столиком. Многие подумали, что он нюхает. Во время пресс-конференции по итогам "Евровидения" один их журналистов прямо спросил Дамиано, что это было? Солист все обвинения опроверг и заявил, что наркотики не употребляет. Вот это видео.
Что еще известно о Давиде Дамиано:
Давид Дамиано родился 8 января - в один день с двумя рок-иконами Элвисом Пресли и Дэвидом Боуи. В этот же день родился и северокорейский вождь Ким Чен Ын.
Дамиано подозревали в отношениях с бас-гитаристской группы Викторией Де Анжелис. Позднее появились новые слухи о том, что он гей.
Радуясь победе на "Евровидении", Дамиано прямо на сцене поцеловал в губы гитариста Томаса Раджи и барабанщика Итана Торкио. Единственную девушку в группе - Викторию Де Анжелис - поцелуем он не наградил.