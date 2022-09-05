"Чудовищный срок": за что судят экс-журналиста Сафронова

Прослушка и слежка за Иваном Сафроновым

По данным защитников Сафронова, в материалах дела есть информация о том, что за их подзащитным начали следить (прослушка, видеонаблюдение в квартире) уже в 2014-м году, то есть задолго до того, как появились какие-либо подозрения о совершаемых им преступлениях. Ничего, что бы указывало на передачу гостайны, за эти годы, говорит защита, не нашли.

Но в 2019 году, по данным BBC, слежку возобновили именно по делу о госизмене. Журналисты указывают, что это подозрительно совпало со скандалом из-за публикации Сафронова о возможной поставке российских истребителей Су-35 Египту. Она вызвала большое недовольство у египетских генералов, которые отправили письма в Россию с просьбой воспрепятствовать распространению информации о сделке (письма есть в материалах уголовного дела Сафронова).

Давление на Сафронова и его адвокатов

Все время, пока Иван Сафронов находился в СИЗО Лефортово, следствие, как не раз сообщала защита, оказывало на него давление. Сафронову не разрешали свидания с родственниками, помещали в карцер, ограничивали встречи с адвокатами, предлагали "звонок матери" лишь в замен на контакт со следствием. Даже в суде перед прениями прокуратура предложила журналисту признать вину, чтобы получить 12 лет лишения свободы, а не 24 года.

"Это рекордный срок, который запрашивает прокуратура… Ваня - настоящий боец, с чувством юмора и с невероятной поддержкой как за стенами СИЗО, так и внутри. Как он услышал предложение прокуратуры - признай вину и получишь 12 с половиной лет, он послал их куда подальше. Это наглядно показывает, какое у него настроение и какой у него подход ко всему этому делу", - заявил DW адвокат подсудимого Евгений Смирнов.