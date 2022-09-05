Законопроект о независимости ЛПЦ могут принять уже на этой неделе

"Принятием поправок к закону Латвийское государство признаёт, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии", - говорится в в распространенном медиацентром президентской канцелярии заявлении Левитса.

"При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул президент.

Как указал Левитс, в "независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".

Президент указал, что подготовленный законопроект согласован с председателем и руководителями всех фракций Сейма.

"Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.

Могу заверить, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признаёт автокефальный статус церкви", - говорится в заявлении президента.

Он указал, что законопроект был обсужден со всеми компетентными государственными учреждениями, на заседании Совета по национальной безопасности, о нем проинформированы комиссия по национальной безопасности, комиссия по правам человека и общественным делам Сейма, которые будут отвечать за дальнейшую работу с этим законопроектом.