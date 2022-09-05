Российский суд присудил журналисту Ивану Сафронову 22 года тюрьмы

32-летний Сафронов работал в независимых газетах "Коммерсант" и "Ведомости". Он писал о политике, военных вопросах и о космических программах России.

Сафронов был арестован в июле 2020 года. В этот момент он уже ушел из журналистики и занял должность советника руководителя предприятия "Роскосмос".

Федеральная служба безопасности России обвинила Сафронова в том, что он собирал секретную информацию о российской армии, оборонной отрасли и безопасности и передал ее в секретную службу некой страны-члена НАТО.

Сафронов отрицал вину в предъявленных ему обвинениях, называя это дело "полной пародией на справедливости", и отказался от соглашения, в соответствии с которым он признал бы вину и получил бы наказание за 12 лет.

Бывший журналист утверждал, что его статьи основаны на анализе открытых источников и переговорах с должностными лицами, и его адвокаты во время суда опубликовали ссылки на 19 опубликованных статей и правительственных сообщений, которые, как утверждает прокуратура, были государственной тайной, которую Сафронов передал в разведку Чехии.

Адвокаты Сафронова уже заявили, что обжалуют приговор.