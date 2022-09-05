Коалиция не договорилась об ограничениях на выдачу ВНЖ гражданам России и Беларуси

В настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают для граждан России и Белоруссии ограничения на получение первого временного ВНЖ.

Из закона планируется исключить норму, согласно которой гражданам и негражданам Латвии, которые приняли гражданство другой страны, не требовалось подтверждать знания государственного языка и наличие регулярных средств к существованию. Если гражданин или негражданин Латвии, ставший гражданином другого государства, пожелает и в дальнейшем находиться в Латвии, он сможет запросить статус постоянного жителя Европейского союза (ЕС), подтвердив знания государственного языка и наличие регулярных и достаточных финансовых средств.

Норма о прекращении повторной выдачи ВНЖ предусматривает ряд исключений и возможность продления ВНЖ для лиц, которые длительно находились в Латвии, например, были гражданами или негражданами Латвии.

Также исключения предусмотрены для лиц, которые находились в Латвии по гуманным причинам или в связи с государственными интересами, а также имеющих или имевших тесные семейные связи с гражданином или негражданином Латвии, например, состоявших в браке с гражданином или негражданином, который умер, и у супругов был общий ребенок - гражданин или негражданин Латвии, но из-за недостаточных знаний государственного языка они не квалифицируются на получение статуса постоянного жителя ЕС.