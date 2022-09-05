Запорожская АЭС отключена от энергосети Украины

Причиной этого стал российский обстрел, который вывел из строя линии электропередач.

"Сегодня в результате пожара, вызванного обстрелом, была отключена (последняя работающая) линия электропередач. В результате (реакторный) блок № 6, который в настоящее время обеспечивает собственные нужды станции, был разгружен и отключен от сети", - сообщается в заявлении "Энергоатома" в Telegram в понедельник.

Напомним, в четверг на Запорожскую АЭС прибыли 14 экспертов МАГАТЭ для оценки ущерба, причиненного АЭС войной. Однако "Энергоатом" предупредил, что инспекторы МАГАТЭ не смогут дать должной оценки ситуации, так как их не пускают в кризисный центр станции. Именно там координируются действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и там, как указывает украинская сторона, дислоцируются российские военные.